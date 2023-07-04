Dünya Tarihindeki En Sıcak Gün Kaydedildi

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.