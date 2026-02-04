Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere 'Tatlı kız' mesajı

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, dünya çapında tanınan isimlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu belgeler arasında, Hindistan asıllı yazar ve spiritüel konuşmacı Deepak Chopra'ya ait olduğu öne sürülen bir e-postanın da yer aldığı iddia edildi.

"TATLI KIZLAR GERÇEKTİR"

Söz konusu e-postada Chopra'nın Epstein'e, "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Belgelerin yayımlanmasının ardından bu cümle, dış basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜNTÜ ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Ancak dış basında yer alan analizlerde, bu ifadelerin doğrudan ve eksiksiz biçimde doğrulanmış bir yazışma olarak sunulmadığına dikkat çekiliyor. Epstein dosyalarında Chopra'nın isminin geçtiği e-posta trafiğinin büyük bölümünün gündelik sohbetler ve haber paylaşımlarıyla sınırlı olduğu, söz konusu ifadeye ilişkin ise bağlam ve özgünlük tartışmalarının sürdüğü vurgulanıyor.

Deepak Chopra

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, Epstein belgelerinde bir ismin geçmesinin tek başına suçlama veya doğrudan bir ilişki anlamına gelmediğini, belgelerin büyük bölümünün iddia ve yorumlardan oluştuğunu hatırlatıyor. Deepak Chopra cephesinden ise iddiaya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.