Haberler

Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere "Tatlı kız" mesajı

Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere 'Tatlı kız' mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein'ın kamuoyuna açıklanan yeni belgeleri arasında, Hindistan asıllı yazar Deepak Chopra'ya ait olan ve "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini içeren bir e-postanın yer aldığı iddiası büyük ses getirdi. İnternete düşen belge kamuoyunda geniş yankı uyandırırken

ABD'de kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein belgeleri, dünya çapında tanınan isimlerle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Bu belgeler arasında, Hindistan asıllı yazar ve spiritüel konuşmacı Deepak Chopra'ya ait olduğu öne sürülen bir e-postanın da yer aldığı iddia edildi.

"TATLI KIZLAR GERÇEKTİR"

Söz konusu e-postada Chopra'nın Epstein'e, "Tanrı bir kurgudur. Tatlı kızlar gerçektir" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Belgelerin yayımlanmasının ardından bu cümle, dış basında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere 'Tatlı kız' mesajı

GÖRÜNTÜ ELDEN ELE DOLAŞIYOR

Ancak dış basında yer alan analizlerde, bu ifadelerin doğrudan ve eksiksiz biçimde doğrulanmış bir yazışma olarak sunulmadığına dikkat çekiliyor. Epstein dosyalarında Chopra'nın isminin geçtiği e-posta trafiğinin büyük bölümünün gündelik sohbetler ve haber paylaşımlarıyla sınırlı olduğu, söz konusu ifadeye ilişkin ise bağlam ve özgünlük tartışmalarının sürdüğü vurgulanıyor.

Dünya şokta! Ünlü yazardan sapık milyardere 'Tatlı kız' mesajıDeepak Chopra

Uzmanlar ve hukuk çevreleri, Epstein belgelerinde bir ismin geçmesinin tek başına suçlama veya doğrudan bir ilişki anlamına gelmediğini, belgelerin büyük bölümünün iddia ve yorumlardan oluştuğunu hatırlatıyor. Deepak Chopra cephesinden ise iddiaya ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek

F.Bahçe transfer şova devam ediyor! Uçak eski yıldızı almaya gidecek
Camideki şakalaşma küçük çocuğu az kalsın canından ediyordu

Camideki şakalaşma faciayla son buldu! Küçük çocuk ağır yaralı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı

Çocuklara iğrenç tuzak! Onlarca sapık şafak vakti evlerinden alındı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı