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Dünya Sağlık Örgütü'nden İspanya'daki Sel Üzerine İklim Değişikliği Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden İspanya'daki Sel Üzerine İklim Değişikliği Uyarısı
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Dünya Sağlık Örgütü, İspanya'nın Valensiya Özerk Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli yağışların 50'den fazla can kaybına yol açmasının iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu belirtti. Sağlık yetkilileri, iklim krizinin düzensiz hava olaylarına neden olduğunu vurguladı.

DÜNYA Sağlık Örgütü, İspanya'daki selin ardından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğine dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İspanya'nın Valensiya Özerk Bölgesi'nde 50'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan şiddetli yağış ve fırtınanın iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu söyledi.

Kluge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valensiya bölgesinde şiddetli yağışların sebep olduğu ve 50'den fazla can kaybına yol açan ani seller sonrasında üye ülkemiz İspanya hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Sağlık yetkilileri ve tüm acil müdahale ekiplerine minnettar olduklarını belirten Kluge, düzensizleşen hava olaylarının, iklim değişikliği ve kriziyle ilişkisinin altını çizdi.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise sosyal medya hebasından yaptığı paylaşımda, İspanya'daki selde hayatını kaybedenler için üzüntü duyduğunu aktararak, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dileklerimi ve müdahale ekiplerine dayanışmamı iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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