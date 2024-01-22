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Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yeni bir salgın hastalık konusunda uyarıda bulundu. Gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşan Ghebreyesus, bu salgının koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, 75 milyon insanın hayatını kaybedebileceğine vurgu yapmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Davos'ta katıldığı oturumda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "Hastalık X" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

"KORONADAN 20 KAT DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

DSÖ'nün 1 numarası, "Hastalık X"in corona virüsü salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi. 2021 yılının başında bu hastalıkla ilgili bir analiz yayınlayan DSÖ, hastalığın 75 milyon insanın ölümüne sebep olabileceğini ve her 5 yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilirDSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus.

"BÜTÜN ÜLKELER PANDEMİYE KARŞI ANLAŞMAYA VARMALI"

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'na katılan Ghebreyesus, "Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum" dedi. Ghebreyesus, "Olabilecek bilinmeyen şeyler var ve herhangi bir şeyin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı önemli, bu yüzden bilmediğimiz hastalıklar için bir yer tutucuya ihtiyacımız var" dedi. Ghebreyesus küresel konferansta, "Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz" ifadesini kullandı.

DAVOS ZİRVESİNDE ÇOK NET BİR MESAJ VERDİ

Ghebreyesus, anlaşma yoluyla ortak bir müdahalenin dünyanın başka bir salgına daha iyi tepki vermesine yardımcı olacağını söyledi. Davos'ta çok net mesaj veren Ghebreyesus, "Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz; bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Dünya Sağlık Örgütü Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Yusuf GÜÇLÜ:

Dünya sağlık örgütü virüsün kendisi olmuş

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mahalle sakini:

Nerden biliyorsun virüs çıkmadan biliyorlar çünki kendileri üretiyorlar. Bio terör saldırısını yapanların basın temsilcisi bu adam.

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Deniz Çapa:

yeter ak

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4
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Medeni Bayduk:

Haydi olmayan işinize

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Bos Sayfa:

Öyle büyük bir oyun oynuyorlar ki insanları korkutmayla dünyaya hükmediyorlar. Açgözlü yaratıklar

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Kemal Sağlam:

Bizde ekonomi virüsü var daha ölümcül bizi korkutmaz öyle 20 kat 30 kat virus

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Engin Pat:

Bunlar rant peşinde kimi zengin etme cabası ACABA

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Bükücü:

Aşı olan arkadaşlar el kaldırsın. Yolculuk başlıyor !!!

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Hayko Sayko:

Aynı kadro ve oyun devrede yer miyiz yemeyiz..

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Burak Tunç:

Bu saatten sonra virüs felan dinlemem geliyorsa gelsin.

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