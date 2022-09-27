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Dünya medyası orman içinde yaşananlarla çalkalanıyor! 7 aylık hamile kadının cinsel organını parçaladılar

Dünya Haberleri

Brezilya'da meydana gelen korkunç olay, duyanların bile tüylerini ürpertti. 24 yaşındaki 7 aylık hamile Ohana Karolin adlı kadın, ormanlık alanda cinsel organı parçalanmış halde bulundu.

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yaşanan korkunç olay, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre 7 aylık hamile ve 3 çocuk annesi Ohana Karolin, Portal dos Lagos'taki bir kilisenin iç kısmında yarı çıplak halde ölü bulundu.

Dünya medyası orman içinde yaşananlarla çalkalanıyor! 7 aylık hamile kadının cinsel organını parçaladılar

CİNSEL ORGANINI VE RAHMİNİ PARÇALAMIŞLAR

Brezilya polisi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre 24 yaşındaki Ohana Karolin'in cinsel organı ve rahminin parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi. Haberler.com'dan Barış Yahya Çinçin'in haberine göre polis ekipleri bu cinayeti ilk olarak 'kanlı bir ritüel'in parçası' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Dünya medyası orman içinde yaşananlarla çalkalanıyor! 7 aylık hamile kadının cinsel organını parçaladılar

BEBEK HAKKINDA HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Yaşanan korkunç olayın ardından neredeyse herkes talihsiz kadının 7 aylık bebeğinin son durumunu merak etmeye başladı. Fakat polis ekipleri tarafından bebeğin yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Dünya Haberler

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