Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı - Haberler

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Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Henüz nerede çekildiği belli olmayan bir görüntü dünya genelinde skandal yarattı. Genç kadın, tangasıyla ölen adamın üzerinde twerk yaptı. Etrafındakiler ise bu anları anbean izledi.

Sosyal medyada yayılan bir video, kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bir cenaze töreninde kaydedilen videoda, genç bir kadının üzerindeki tanga ile ölünün üzerinde twerk yaptığı görüldü.

BİNLERCE PAYLAŞIM ALDI

Kadının dans ettiği anlar kısa sürede binlerce görüntülenme ve paylaşım aldı. Videoda kadının, etrafındaki insanlara aldırmadan ölünün üzerinde dans ettiği görülüyor.

"ÖLÜYE SAYGISIZLIK"

Kadının, ölünün üzerine yaklaşarak kasıklarını adamın yüzüne sürdüğü görülüyor. Bu anlar 'ölüye saygısızlık' olduğu gerekçesiyle büyük tepki aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vefat, Ölüm, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

murat bilir:

Diriltmeye çalışıyor

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