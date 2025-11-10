Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Yoğun bakımda kan donduran cinayet!

Güncelleme:
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki hasta, aynı yoğun bakım odasında kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne sebep oldu.

  • Almanya'nın Köln şehrinde bir hastanede 32 yaşındaki hasta, 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne neden oldu.
  • Köln polisi cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı ve şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüpheli alkol bağımlılığı tedavisi görüyordu ve uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.

Almanya'da bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki hasta, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını sökerek ölümüne neden oldu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Köln şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım servisinde korkunç bir cinayet yaşandı.

SOLUNUM CİHAZINI SÖKEREK ÖLDÜRDÜ

Köln Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamada, Köln'deki bir hastanede alkol bağımlılığı tedavisi gören 32 yaşındaki bir hastanın, yoğun bakım odasında birlikte kaldığı 75 yaşındaki hastanın solunum cihazını söktüğü ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı fark eden hastanenin güvenlik görevlileri, 32 yaşındaki hastayı gözaltına aldı. 75 yaşındaki hasta ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Köln polisi, geçtiğimiz cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Savcılık kararıyla 32 yaşındaki şüpheli, ilk aşamada uyuşturucu tedavisi görenlerin bulunduğu bir hastaneye sevk edildi.

Savcılığa göre, şüphelinin isnat edilen suçu alkol bağımlılığı nedeniyle sorumluluk bilincinin azaldığı bir dönemde işlemiş olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
