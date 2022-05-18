Dünya bu düelloyu izleyecek! 'El Chapo'nun veliahdı, rakiplerini yok etmek için 500 kişilik ölüm timi kurdu - Haberler

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Dünya bu düelloyu izleyecek! 'El Chapo'nun veliahdı, rakiplerini yok etmek için 500 kişilik ölüm timi kurdu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünya bu düelloyu izleyecek! 'El Chapo'nun veliahdı, rakiplerini yok etmek için 500 kişilik ölüm timi kurdu

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasındaki gerginlik, her geçen gün biraz daha artıyor. El Chapo'dan sonra dünyanın en büyük uyuşturucu kartelinin patronu olduğu bilinen Ismael 'El Mayo' Zambada, rakibi Iván 'El Tanque' Casarín Molina'yı öldürmek için 500 kişilik özel bir tim kurdu.

Güney Amerika ülkelerindeki kartel çatışmaları her ne kadar hükümetler tarafından önlenmek istense de artarak devam ediyor. Kartel çatışmalarının en yoğun yaşandığı ülkelerin başında gelen Meksika'da son yaşanan gelişmeler ise adeta tüyler ürpertti.

2014 yılında El Chapo'nun polisler tarafından yakalanmasının ardından dünyanın en büyük uyuşturucu karteli konumuna gelen Ismael 'El Mayo' Zambada, rakiplerini silmek için büyük bir hamle başlattı.

Dünya bu düelloyu izleyecek! 'El Chapo'nun veliahdı, rakiplerini yok etmek için 500 kişilik ölüm timi kurdu

Sinaloa Karteli'nin Ismael 'El Mayo', Jalisco Yeni Nesil Kartelinin (CJNG) Meksika'nın Veracruz eyaletindeki operasyonlarını yöneten Iván 'El Tanque' Casarín Molina'yı öldürmek için 500 kişilik bir tim kurdu.

Ayrıca Meksika basının iddiasına göre Ismael 'El Mayo',Iván 'El Tanque' Casarín Molina'ya bir tehdit mektubu göndererek, kendisine biat etmesini istedi. İki kartel arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Güney Amerika, Dünya, Haberler

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