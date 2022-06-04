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Dünya bu dedikodu ile çalkalanıyor: Ölümsüzlük kanını buldular, dağdaki kutuda saklıyorlar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünya bu dedikodu ile çalkalanıyor: Ölümsüzlük kanını buldular, dağdaki kutuda saklıyorlar

Çin'deki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Çinli bilim insanları, yaşlı farelere enjekte edilen bir kan sayesinde ölümsüzlüğü buldu ancak aynı tüpü yeri bilinmeyen laboratuvarda saklamaya başladı. Büyük yankı uyandıran bu dedikodu, henüz iddiadan öteye geçemedi.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim insanları, ölümsüzlük üzerindeki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak ortaya atılan iddia ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre Çin'deki bilim insanları, ölümsüzlük araştırması gerçekleştirdiği sırada genç bir fareden aldıkları kanı, yaşlı bir fareye enjekte etti ve başarı sağladı. Bilim insanları daha sonra bu kandaki değerleri not alıp, kan tüpünü de dağdaki laboratuvara sakladı.

Bundan bir sonraki aşama ise farelerde uygulanan bu yöntemin, insanlara da uygulanması. İddialara göre aynı yöntemin insanlar üzerinde de aynı etkiyi verip vermeyeceği merak ediliyor.

Fakat bu dedikoduların hala iddia aşamasında olduğu hatırlatılarak, ölümsüzlüğün bulunması gibi durumun çok zor, hatta imkansız olduğu vurgulandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Umit Cetin:

böyle birşey olabilmesi imkansız

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