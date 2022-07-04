Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı - Haberler

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Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tıp merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, 30 yıldır kısmi felçli olan adamın beynine makine bağlandı. Makine sayesinde keki kesip kendisini beslemeyi başaran adam, doktorları bile şaşkınlık içinde bıraktı.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Tıp Merkezi'nde tüm dünyanın yakından takip ettiği bir deney gerçekleştirildi. Uzun süren çalışmaların ardından 30 yıldan bu yana felç olan bir hastanın beynine, robot bağlandı. Felçli hasta, beyninden gönderdiği dalgalar sayesinde robot kolu kullanmayı başardı.

Daha sonra felçli adamın önüne kek konuldu ve robot sayesinde kendi kendini beslemesi beklendi. Adam, biraz zorlanmasının ardından keke uzandı ve robot eldeki bıçakla keki kesip kendi kendisini beslemeyi başardı.

Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı

Felçli adamın, tam 30 yıl sonra kendi kendini besleyebilmesi ve hareket kabiliyetini kullanması, çalışmaya katılan doktorları dahi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Francesco Tenore, "Hareket kabiliyeti kısıtlı olan insanlara, gelişen teknoloji ile birlikte hareket kabiliyeti kazandırmaktan dolayı büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Dünya bu anları hayretle izledi! Felçli adamın beynine makine bağlandı, sonrasında olanlar doktorları bile şaşırttı

Çalışmanın öncüleri arasında yer alan Dr. David Handelman ise, "Robotların, işlevselliği azalmış insanlar için fayda sağlamasını hedefliyoruz. Ama robotların bunu yapması için insan benzeri el becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Şu anda önümüzdeki hedef bu" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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