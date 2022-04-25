Dünya ABD'li üst düzey isimlerin Kiev çıkarmasını konuşuyor! İşte tarihi zirveden çıkan 3 sonuç - Haberler

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Dünya ABD'li üst düzey isimlerin Kiev çıkarmasını konuşuyor! İşte tarihi zirveden çıkan 3 sonuç

Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon bir an olsun düşmezken, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'e yaptıkları çıkarma gündeme bomba gibi düştü. İki üst düzey ABD'li yetkilinin Ukrayna lideri Zelenski ile yaptıkları toplantıdan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın güvenliğinin gelecekteki garantörleri arasında lider olabileceği de dahil 3 önemli sonuç elde edildiği öğrenildi.

Abd Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden bir yetkilinin kaynak gösterildiği haberlerde, güvenlik nedeniyle ziyaretin detaylarının açıklanmadığı, görüşmelerin çok verimli geçtiği bilgisi yer aldı.

Dünya ABD'li üst düzey isimlerin Kiev çıkarmasını konuşuyor! İşte tarihi zirveden çıkan 3 sonuç

Savaşın başından beri Abd'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olan bugünkü görüşmede 3 önemli sonucun elde edildiği öne sürüldü. Bölgeden aktaran gazetecilerin iddiasına göre bu 3 önemli madde şu şekilde;

- Ukrayna savunma kapasitesini güçlendirmek için Abd'den 322 milyon dolar alacak.

- Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın güvenliğinin gelecekteki garantörleri arasında lider olabilir.

- Yakın gelecekte ABD Büyükelçiliği Kiev'e dönecek ve yeni bir büyükelçi atanacak.

Blinken ve Austin'in ziyareti, Rusya-Ukrayna savaşı döneminde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya yaptığı en üst düzey ziyaret olması açısından dikkat çekiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Moskova, Kiev, ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Murat ÖREN:

Süper devletten küçücük maddi yardım, büyükelçilik açılması ve barış olursa anlaşmada masada bulunacak. Sonuca bak üst düzey ziyaret Zelenkski' nin kendisini Suriyeli gibi hissetmesine sebep olmuş.

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