Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kritik bir zirveye imza atan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

"EVİMDE İZOLE OLACAĞIM VE ORADAN ÇALIŞACAĞIM"

Instagram hesabından videolu paylaşımda bulunan Miçotakis şu ifadeleri kullandı: "Bugün ofiste yaptığım hızlı Covid-19 testinde pozitif çıktığımı öğrendim. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. Üç doz aşılamanın ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında ofise döneceğim."

DÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Erdoğan ve Miçotakis'in iki ülke ilişkilerini ve bölgesel meseleleri ele aldığı görüşmesi, Yunanistan basını tarafından da aktarıldı. Yaklaşık iki saat süren zirvede iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleler ele alındı.