Dükkana dalıp işletme sahibini ateşe verdi! İnfial yaratan görüntü anbean kamerada

Vietnam'da bir dükkanda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyaya düştüğü andan itibaren büyük infial yarattı.

DÜKKANA DALIP ÇAKMAĞINA DAVRANDI

Bir işletme sahibinin arkadaşıyla birlikte masada oturduğu dakikalarda dükkana dalan kimliği belirsiz şahıs önce gaz sıktı sonra çakmağına davrandı.

ALEVLER KAMERAYA KADAR UZANDI

Dükkan sahibinin saniyeler içinde alev alev yanmaya başladığı görülürken, güvenlik kamerasının kayıtta olduğu dakikalarda alevlerin işletmenin tavanına kadar yükseldiği dikkatlerden kaçmadı.