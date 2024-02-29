Dükkana dalıp işletme sahibini ateşe verdi! İnfial yaratan görüntü anbean kamerada
Vietnam'da bir işletme sahibinin dükkana giren şahıs tarafından ateşe verildiği görüntüler infial yarattı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde işletmecinin bir anda alevler içinde kaldığı ve ateşin kameraya kadar yükseldiği anlar yer aldı.
Vietnam'da bir dükkanda yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyaya düştüğü andan itibaren büyük infial yarattı.
DÜKKANA DALIP ÇAKMAĞINA DAVRANDI
Bir işletme sahibinin arkadaşıyla birlikte masada oturduğu dakikalarda dükkana dalan kimliği belirsiz şahıs önce gaz sıktı sonra çakmağına davrandı.
ALEVLER KAMERAYA KADAR UZANDI
Dükkan sahibinin saniyeler içinde alev alev yanmaya başladığı görülürken, güvenlik kamerasının kayıtta olduğu dakikalarda alevlerin işletmenin tavanına kadar yükseldiği dikkatlerden kaçmadı.