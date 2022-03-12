Düğünde sağdıcın damatla ilgili anlattığı hikaye salonu buz kestirdi, gelin başını öne eğip utandı - Haberler

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Düğünde sağdıcın damatla ilgili anlattığı hikaye salonu buz kestirdi, gelin başını öne eğip utandı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İskoçya'da dünyaevine giren Gary ve Kirsty adlı çiftin düğününe damadın erkek kardeşinin anlattığı hikaye damga vurdu. Aynı zamanda damadın sağdıcı olan şahıs, gelin ve damadı evlenmeden önce evlerinde cinsel ilişkiye girerken yakaladıklarını söyleyerek, salonu buz kestirdi. Bu sırada gelinin de utancından başını eğdiği görüldü.

İskoçya'nın Perthshire kentinde yaşayan Gary ve Kirsty adlı çiftin düğününe, damadın erkek kardeşi ve aynı zamanda sağdıcı olan kişinin anlattığı hikaye damga vurdu. Düğün töreni sırasında söz alan ve elindeki kağıttan hikayesini anlatmaya başlayan şahıs, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

"ONLARI NOEL SABAHINDA BASTIK"

Noel sabahında eve geldiklerinde o zaman sevgili olan gelin ve damadı birlikte yakaladıklarını belirten sağdıç, "Annem, babam ve ben, Noel sabah eve döndüğümüzde ağabeyimi merdivenden çıplak şekilde inerken gördük. Annem ona bir tokat attı, gelin hanım ise yukarıdaki odada çıplak şekilde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

Düğünde sağdıcın damatla ilgili anlattığı hikaye salonu buz kestirdi, gelin başını öne eğip utandı

GELİN UTANCINDAN BAŞINI EĞDİ

Bu sırada salon önce büyük şaşkınlık yaşayıp sessizliğe bürünürken, hikayeyi duyan gelin de utancından kafasını öne eğdi. Ancak daha sonra damadın gülüşleri ortamı yumuşattı ve düğün kaldığı yerden devam etti.

Düğünde sağdıcın damatla ilgili anlattığı hikaye salonu buz kestirdi, gelin başını öne eğip utandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık, Gelinlik, Düğün, Dünya, Haberler

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Yorumlar (4)

Zehra Akten:

Ahlâk polisliği yapmak niyetinde olmasak da yabancı ülkelerdeki gençlerin kural tanımadan yaşadığına inanacak değiliz.Ahlaki konuları insan in kendi kendine uyarlayabilmesi onun karakterinin sonucudur.Onlarin hayati Netflix filmlerindeki hayatlari yasamiyor herkes orada.

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yiğit:

bu haberin haber değeri nedir sizce arkadaşlar ???

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Doğrucu Davud:

Ey Omuriliksiz sarımsak efendi.. laiklik gelecek sizin gibi dini duyguları sömürü aracı olarak kullanan halki soyup soğana çevirenlerin bir kısmını 15 temmuzda nasıl def ettiysek sizin gibi geri kalanları da kriptoları da öyle def edecek. Atatürk, zamanında nasıl arpanızı kesti ya, öyle

52 29 Yayından Kaldır
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