Düğünde sağdıcın damatla ilgili anlattığı hikaye salonu buz kestirdi, gelin başını öne eğip utandı

İskoçya'nın Perthshire kentinde yaşayan Gary ve Kirsty adlı çiftin düğününe, damadın erkek kardeşi ve aynı zamanda sağdıcı olan kişinin anlattığı hikaye damga vurdu. Düğün töreni sırasında söz alan ve elindeki kağıttan hikayesini anlatmaya başlayan şahıs, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı.

"ONLARI NOEL SABAHINDA BASTIK"

Noel sabahında eve geldiklerinde o zaman sevgili olan gelin ve damadı birlikte yakaladıklarını belirten sağdıç, "Annem, babam ve ben, Noel sabah eve döndüğümüzde ağabeyimi merdivenden çıplak şekilde inerken gördük. Annem ona bir tokat attı, gelin hanım ise yukarıdaki odada çıplak şekilde yatıyordu" ifadelerini kullandı.

GELİN UTANCINDAN BAŞINI EĞDİ

Bu sırada salon önce büyük şaşkınlık yaşayıp sessizliğe bürünürken, hikayeyi duyan gelin de utancından kafasını öne eğdi. Ancak daha sonra damadın gülüşleri ortamı yumuşattı ve düğün kaldığı yerden devam etti.