Düğünde oynanan oyunda kaybetmeyi hazmedemeyen damat, geline tüm gücüyle yumruk attı - Haberler

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Düğünde oynanan oyunda kaybetmeyi hazmedemeyen damat, geline tüm gücüyle yumruk attı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Özbekistan'daki bir düğünde gelin ve damat ismi bilinmeyen bir oyun oynadı. Oyunu kaybetmeyi hazmedemeyen damat ise tüm gücüyle geline yumruk attı. Damadın hareketi büyük tepki çekti.

Özbekistan'da gerçekleştirilen bir düğün sırasında skandal bir olay meydana geldi. Dünyaevine giren gelin ve damat, ülkedeki düğünlerde geleneksel olarak oynanan bir oyunu oynadı.

DAMAT KAYBETTİ

Oyun sırasında damat, başarılı olamayarak geline kaybetti. Kaybetmeyi hazdemeyen damat, tüm gücüyle gelinin başına doğru sert bir yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran gelin, yakınları tarafından uzaklaştırıldı.

BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Damadın geline yönelik şiddeti, büyük tepki gördü. Çok sayıda kişi, gelinin damadı terk etmesi gerektiğini aksi halde bu şiddetin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kadına şiddet Damatlık Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

nihat :

Terk etmemiş se daha fazlasını hak etmiş demektir. kabul edilemez

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Leda Gözübüyükoğlu:

Gelin yol yakınken vazgeçsin bence..

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