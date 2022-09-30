Düğünde gelin resmen hayatının şokunu yaşadı! Damat bile çaresiz gözlerle izledi

Türkiye'de gerçekleştiği belirtilen bir düğünde üzücü bir olay meydana geldi. Çocuklar tarafından gelinliği çekilen genç kadın, zor anlar yaşadı. Damadın da bu anları çaresizlik içerisinde izlediği görüldü. Videodan sonra "Çocuklar düğüne getirilmeli mi? Getirilmemeli mi?" tartışması yeniden alevlendi.

Türkiye'deki bir düğün salonunda yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyadan paylaşıldı.

MUTLU ŞEKİLDE SALONA GİRDİLER

Gelin ve damat, konukların alkışları eşliğinde mutlu bir şekilde salona girdi. Fakat dakikalar sonra yaşananlar, herkesi hem üzdü hem de şaşkınlık içinde bıraktı.

GELİNLİĞİ ÇEKİP, GENÇ KADINI ZORA SOKTULAR

Davetlilerden birinin çocuğu, koşarak geldikten sonra gelinin başındaki tülden çekince, genç kadın çok zor anlar yaşadı. Damadın da müstakbel eşinin bu anları çaresizlik içerisinde izlediği görüldü.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Düğünde yaşanan bu olayla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorumda bulunuldu. Video, kullanıcılar arasındaki "Çocuklar düğüne getirilmeli mi? Getirilmemeli mi?" tartışmasını da yeniden alevlendirdi.