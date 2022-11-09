Düğünde damattan geline tepki çeken hareket! Videoyu izleyenler sinirden zıpladı

Düğünde damadın pastayı aldıktan sonra gelinin yüzüne fırlatması, bu sırada kadının da dengesini kaybederek yere düşmesi büyük tepki çekti. Olayın büyümesinin ardından açıklama yapan gelin, eşinin kendisine şaka yaptığını ve eğlenceli olduğunu söyledi. Ancak sosyal medya kullanıcıları gelinle aynı fikri paylaşmadı.

Düğün törenlerinde son dönemde yapılan ilginç ve sert şakalara bir yenisi daha eklendi. Yurtdışında gerçekleştirilen bir düğün sırasında kaydedilen görüntüler TikTok üzerinden paylaşıldı.

PASTAYI GELİNİN SURATINA VURDU

Damat, düğün pastasından aldığı parçayı üzerine gittiği gelinin yüzüne vurdu. Pastadan kaçmak isteyen gelin ise dengesini kaybetmesiyle birlikte duvara çarptı.

VİDEOYU İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Video kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda izlenme aldı. Sosyal medya kullanıcıları bu şakaların artık cıvıklaştığını dile getirirken, eleştirilere yanıt veren gelin ise eşinin kötü bir niyeti olmadığını ve şakayı eğlenceli bulduğunu söyledi.