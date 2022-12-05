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Düğünü bir anda polis ekipleri bastı, olayın nedeni öğrenilince ülkede tepkiler yükseldi

Dünya Haberleri

Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen bir düğün törenine polis ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskının nedeni de çok geçmeden ortaya çıktı. Ekipler, Atul Awtade adlı adamın, yasalara aykırı şekilde ikiz kardeşlerle düğün yaptığını açıkladı. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Atul'a tepkiler yükselirken, soruşturma başlatıldı.

Mumbai kentinde yaşayanPinky ve Rinky adlı tek yumurta ikizleri, doğduklarından beri beraber oldukları ve ayrılamayacakları gerekçesiyle tek bir erkekle evlenmeye karar verdi. Damat adayı olarak bilgisayar mühendisi Atul Awtade'de karar kılan kız kardeşler, kısa sürede düğünlerini de yaptı.

Düğün törenini bir anda polis ekipleri bastı, olayın nedeni öğrenilince ülkede tepkiler yükseldi

DÜĞÜN TÖRENİNE POLİS BASKINI

Ancak düğün sırasında kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. Konukların şaşkın bakışları arasında düğün törenine polisler tarafından baskın yapıldı. Polis ekipleri, düğün törenini yarıda keserek konukları evlerine gönderdi.

Düğün törenini bir anda polis ekipleri bastı, olayın nedeni öğrenilince ülkede tepkiler yükseldi

OLAYIN NEDENİ AÇIKLANINCA DAMADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Polis tarafından çok geçmeden konuyla ilgili açıklama da yayınlandı. Polis ekipleri, Atul Awtade'nin ülke yasalarına aykırı bir şekilde iki kadınla birden evlenmeye çalıştığını belirtti. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından Atul'a tepkiler yükselirken, soruşturma başlatıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık Dünya Haberler

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