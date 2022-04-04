Düğün öncesinde sevgilisinin bilgisayarında gördüğü çıplak fotoğraflar nedeniyle dünyası başına yıkıldı

İngiltere'de evlilik hazırlığında olan genç kızın başına gelenler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 25 yaşında olduğunu ve isminin Maria olduğunu açıklayan genç bir kız, erkek arkadaşının bilgisayarında gördüğü dosyalar nedeniyle düğünlerini iptal ettiklerini anlattı.

"İŞ ARKADAŞLARININ ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI VARDI"

Daily Star'da yer alan habere göre Maria, sevgilisinin bilgisayarında çok sayıda çıplak kadın fotoğrafı buldu. Fotoğrafları yakınlaştırdığında ise bu fotoğrafların, genç adamın çevresindeki kadınlar olduğunu fark etti.

FİLM OLUŞTURMAK İÇİN KULLANMIŞ

Fotoğraflar hakkında erkek arkadaşıyla bir konuşma yapan Maria, fotoğrafların amacını da çok geçmeden öğrendi. Buna göre yaptıklarını itiraf eden genç adam, fotoğraflardan cinsel içerikli film oluşturduğunu ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİ

Maria adlı genç kız, büyük hayal kırıklığı yaşadığı olayın ardından düğününü iptal etme kararı aldı. Ayrıca başına gelenleri sosyal medya hesabından paylaşarak diğer takipçilerinden yardım istedi. Maria'nın gönderisi kısa süre içerisinde 720 binden fazla etkileşim aldı.

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