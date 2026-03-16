BAE: Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı
Birleşik Arap Emirlikleri, insansız hava aracının bir yakıt deposuna çarpması sonucu çıkan yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Yangının kontrol altına alındığı ancak herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.
Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden insansız hava aracı (İHA) nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü bildirildi. Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.
