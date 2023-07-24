Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, atı öldüğü için hüngür hüngür ağlayan 8 yaşındaki Iraklı Lanya Fahir'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçerek, küçük kıza at hediye etti.

- Dubai Emiri Şeyh Al Maktum'dan atı ölen Iraklı küçük kıza anlamlı jest

BAĞDAT - Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, atı öldüğü için hüngür hüngür ağlayan 8 yaşındaki Iraklı Lanya Fahir'in görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçerek, küçük kıza at hediye etti.

Irak'ta 8 yaşındaki Lanya Fahir'in ölen atının başında hüngür hüngür ağladığı anların sosyal medyada yayılmasının ardından Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, küçük kıza anlamlı bir jest yaptı. Al Maktum, Fahir'e bir grup at gönderilmesi ve at eğitimi için merkez kurulması talimatını verdi.

Fahir'e babası tarafından 5 yaşındayken alınan Cinso adındaki at dün ölmüş, küçük kızın atına sarılarak ağladığı görüntüler izleyenleri duygulandırmıştı.