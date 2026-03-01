Haberler

Dubai'de İnsansız Hava Aracı Parçaları Düştü: 2 Yaralı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının parçaları düştü ve 2 kişi yaralandı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dubai hükümeti basın ofisinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğü belirtildi. Olayda 2 kişinin yaralandığı ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
