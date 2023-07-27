Dünyanın en büyük arabası Dubai'de trafiğe indi! Görenler bir daha baktı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de dünyanın en uzun arabası olarak bilinen hummer tipi araç ilginç anlara neden oldu. Araç, uzun uğraşlar sonucunda manevra yapabilirken, devasa arabanın görüntüsü sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.
Dubai'de trafiğe çıkan dünyanın en uzun arabası olarak bilinen Hummer tipi araç ilginç anlara neden oldu. Büyük olduğu için manevra yapamayan aracın sürücüsüne polisler yardım etti. O anlar sosyal medyada defalarca kez tıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de ilginç anlar kaydedildi. Dünyanın en uzun arabası olarak bilinen Hummer tipi araç, trafiğe çıktı.
Büyüklüğü nedeniyle trafikte manevra yapmakta zorlanan aracın sürücüsü için trafik polisleri bile seferber oldu. Araç, uzun süre sonra manevra yapabildi.
Aracı görenler şaşkınlığı gizleyemedi. O anlar sosyal medyada defalarca kez tıklandı.