Dubai'de 67 Katlı Gökdelende Yangın Çıktı

Dubai'de 67 Katlı Gökdelende Yangın Çıktı
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki 67 katlı gökdelende çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, 3 bin 820 kişi tahliye edildi.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde 67 katlı gökdelende yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde, Marina bölgesindeki 67 katlı gökdelende gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü.

Yetkililer, 764 daireden oluşan gökdelendeki 3 bin 820 kişinin tahliye edildiğini ve yangında yaralananın olmadığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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