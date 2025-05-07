Dubai'da Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı Gerçekleşti

DUBAİ Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı (DIHAD), 160'tan fazla ülkeden 18 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşti. Fuara, İHH İnsani Yardım Vakfı da katıldı.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen Dubai Uluslararası İnsani Yardım ve Kalkınma Fuarı'na (DIHAD), uluslararası sivil toplum kuruluşları, yardım ve kalkınma ajansları, özel sektör ve hükümet temsilcileri katıldı. Etkinlikte, 160'tan fazla ülkeden 1063 kuruluş ve 18 bini aşkın katılımcı hazır bulundu.

64 ANA OTURUM, 197 ATÖLYE ÇALIŞMASI

Etkinlik kapsamında 64 ana oturum ve 197 atölye çalışması düzenlendi. Etkinlikte öne çıkan temalar arasında, çatışma bölgelerinde insani yardım çalışmaları, finansman modelleri, kalkınma ve insani yardımın birleşimi, küreselleşme ve yerelleşme, iklim değişikliği ve nüfus hareketlerinin insani yardım üzerindeki etkileri yer aldı. Fuarda, İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, 'Küresel Kutuplaşmada Batı ve Doğu İnsani Yardım Sistemlerini Birbirine Bağlamak' konulu konuşma yaptı.

'TECRÜBELERİMİZİ TÜM KURUMLARLA PAYLAŞIYORUZ'

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Durmuş Aydın, bu tür fuarları önemli bulduklarını belirtti. Aydın, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 21. DIHAD Uluslararası İnsani Yardım Fuarı'ndayız. Konferansların, fuarların ve buna benzer etkinliklerin düzenlendiği bir süreç var. 2007 yılında ilk kez bu fuara geldiğimizde katılımcıydık. Son dört yıldır da aktif bir katılımcı olarak stantlarımızı açıyoruz. DIHAD'daki tecrübemizi tüm kurumlarla paylaşıyoruz. Hem ülkemizin dünya genelinde yaptığı insani yardım çalışmalarını duyurmak hem de temsil etmek adına bu tür çalışmaları önemsiyoruz" dedi.

DIHAD 2025, 'DIHAD Hükümet Merkezi' ve 'Ortaklık Merkezi' gibi platformlarla, hükümetler, STK'lar ve özel sektör arasında yeni iş birliklerini teşvik etti. Bu merkezler, insani yardım alanında politika oluşturma ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağladı.