1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu. 34 tutuklunun bir araya gelerek tesisin avlusunda S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedikleri anlar anbean kayıt altına alındı.

ABD'deki bir göçmen merkezinde bulunan Venezuelalı mahkumlar, Reuters haber ajansına ait drone kamerasını görünce yardım çağrısında bulundu.

KAMERAYI GÖRÜNCE YARDIM TALEP ETTİLER

Teksas'ın Anson şehrindeki Bluebonnet göçmen merkezinde tutulan mahkumlar dünyaya yardım mesajı gönderdi. Merkezin yakınlarında uçan drone kamerasını fark eden 34 tutuklu, tesisin avlusunda S.O.S harfleri oluşturarak yardım istedi.

Merkezdeki onlarca Venezuelalı tutuklu, çete üyesi oldukları ve savaş zamanı yasası uyarınca sınır dışı edilmeleri gerektiği gerekçesiyle merkeze getirilmişti.

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

DÜNYADAKİ EN KÖTÜ HAPİSHANEYE GÖNDERİLECEKLER

Sınır dışı edilmeleri yönünde karar verilirse buradaki mahkumlar, Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin bulunduğu El Salvador'a gönderiliyor. El Salvador'da bulunan hapishanelerin dünyadaki 'en kötü' hapishaneler olduğu biliniyor.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

ABD Başkanı Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermek üzere El Salvador ile anlaşma sağlamıştı.

Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRealist:

Turkiyede olsa chp liler bundan prim yapardi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Suç işlerken bunları düşünmedinizmi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları10 Kaplan:

Can yakma Canın yanmasın. Kazan kazan gibi. Rlsalvadorda basarilar.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan bosver:

eğer böyle birşey olursa el salvador daki cecot hapishanesi amacı dışına çıkmış olur ve karma ödemeye başlarlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.