Dr. Elif Cındık-Herbrüggen, 2025 Yılı En İyi Kadın Doktor Adayı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) – Almanya'nın Münih kentinde iki büyük sağlık merkezi kurarak eşit sağlık hizmetine erişim konusunda çalışmalar yapan Dr. Elif Duygu Cındık-Herbrüggen, "2025 Yılı En İyi Kadın Doktor" ödülüne aday gösterildi.

Dr. Cındık-Herbrüggen, Münih'teki Neuro-Psychiatrisches Zentrum Riem (NPZR) ve Zentrum für Psychische Gesundheit Messestadt (ZPM) adlı merkezlerde Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerinde; nöroloji, psikoterapi ve psikosomatik tıp alanlarında hizmet veriyor.

Adaylık sürecinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Cındık-Herbrüggen, "Meslektaşlarım tarafından bu kaliteli ödüle aday gösterilmek beni çok duygulandırdı. Tüm adaylara başarılar diliyor ve ödül törenini heyecanla bekliyorum" dedi.

2010 yılında göçmenlere duyarlı sağlık hizmeti modeli geliştiren Dr. Cındık-Herbrüggen, özellikle kadınlar, göçmenler ve Alman sigortalı hastalar için eşit sağlık hizmetine erişim konusunda öncü çalışmalar yürüttü.

Harvard Üniversitesi'nde Halk Sağlığı (MPH) alanında yüksek lisans ve doktora yapan Cındık-Herbrüggen, 20 yılı aşkın mesleki deneyimiyle transkültürel tedavi üzerine eğitimler veriyor ve yenilikçi sağlık projeleri geliştiriyor. 2022'de MSD Sağlık Ödülü'nün sahibi olan Cındık-Herbrüggen, aynı zamanda öğretim görevlisi ve araştırmacı kimliğiyle de tanınıyor.

Meslektaşları, Dr. Cındık-Herbrüggen'i "kültürel engelleri aşan, yenilikçi sağlık modelleri geliştiren ve güçlü liderlik özellikleriyle öne çıkan öncü bir hekim" olarak tanımlıyor.

Deutscher Medizinpreis 2025 Ödül Töreni, 9 Ekim'de Düsseldorf'ta gerçekleştirilecek.