Almanya'da İlk Yapay Kalp Naklini Gerçekleştiren Dr. Dilek Gürsoy, Kalp Sağlığının Önemine Dikkat Çekti

Güncelleme:
Almanya'da yapay kalp naklini gerçekleştiren Dr. Dilek Gürsoy, Nürnberg'de düzenlenen etkinlikte kalp sağlığının önemini vurguladı. Düzenli kontrollerin önemi ve kalp rahatsızlıkları hakkında bilgiler paylaştı.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)– Almanya'da 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Dr. Dilek Gürsoy, Nürnberg'de kalp sağlığının önemine dikkat çekti. Gürsoy, "Uzun yaşamak için stresten uzak durun, kalp doktorunuza düzenli kontrollerinizi yaptırın, kalbinizi ihmal etmeyin." dedi.

10 yıl önce Almanya'da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren ve 2019 yılında "Yılın Doktoru" seçilen kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, Nürnberg'de vatandaşları kalp sağlığı konusunda bilgilendirdi. Etkinlik, DİTİB Nürnberg Eyüp Sultan Camii toplantı salonunda düzenlendi. Gürsoy'a toplantıda Mögeldorf Estetik ve Plastik Cerrahi Merkezi Genel Müdürü Can Şentürk eşlik etti.

Kendi yaşam hikayesini paylaşan Gürsoy, Almanya'da bir işçi ailesinin çocuğu olduğunu ve babasını küçük yaşta kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğini anlattı. Gürsoy, son yıllarda kalp hastalıklarının arttığını belirterek, sağlıklı ve uzun bir yaşam için stresten uzak durulması gerektiğini vurguladı ve düzenli kalp kontrollerini önerdi.

Gürsoy, "Kalp, insan yaşamı için en önemli organlardan biridir. Ağır kalp hastalıklarında istenilen tedavi düzeyine her zaman ulaşılamayabiliyor. Özellikle erkekler, 'sol kolum ağrıyor, kalbim sıkışıyor' gibi şikayetlerde vakit kaybetmeden doktora başvurmalı. Gerekirse anjiyo ve stent uygulamalarından korkmayın" dedi.

Babasının mide rahatsızlığı şüphesiyle doktora götürdüklerinde aslında kalp sorunuyla karşılaştıklarını aktaran ve kalp rahatsızlığı olanların karamsarlığa kapılmaması gerektiğini söyleyen Gürsoy, "Sadece kriz anında değil, kendinizi iyi hissettiğinizde de düzenli kontrollerinizi yaptırmalısınız" ifadelerini kullandı. Sağlıklı yaşam için beslenmeye ve düzenli hareket etmeye dikkat edilmesi gerektiğini de belirtti.

Kadınlara seslenen Gürsoy, baş dönmesi, çene, sırt veya göğüs ağrısı gibi belirtilerin kalp krizi işareti olabileceğini hatırlatarak, vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını tavsiye etti ve Almanya'da kadınlar için ambulans hizmetlerinin aktif olduğunu da sözlerine ekledi.

Almanya'daki sağlık sistemiyle ilgili deneyimlerini paylaşan Gürsoy, doktorların yoğunluk nedeniyle hastalarına yeterince zaman ayıramadığını ve yüksek tansiyon ile kolesterol ilaçlarının düzenli kullanılmasının önemini vurguladı.

Yapay kalbin, kalp naklinin son bir seçenek olduğunu belirten Gürsoy, organ bağışının yetersizliği nedeniyle yapay kalbin öneminin arttığını kaydetti. Pandemi sürecinde kalp hastalıklarının artışına ilişkin soruya yanıt veren Gürsoy, "Aşıların kalp hastalıklarını artırdığına dair kesin bilgi yok, bu zamanla ortaya çıkacak bir durum" dedi. Günümüzde kalp pillerinin 15 yıl kadar kullanılabildiğini ifade eden Gürsoy, "Uzun yaşamak için gerekli önlemleri almaktan kaçınmayın" diye ekledi.

Kaynak: ANKA / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

