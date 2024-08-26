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Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

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İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi ve ODAP kurucu direktörü Dr. Ali Semin, Haberler.com Youtube stüdyosunda Irak'ın tarihsel süreci ve Türkmenlerin bu süreçteki rolü hakkında konuştu. Türkmenlerin, devlete karşı hiçbir zaman silahlı bir isyan gerçekleştirmediğini ifade eden Semin, Türkmenlere karşı sürekli bir dışlanma politikası izlendiğini ve buna rağmen Türkmenlerin devlete bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Haberler.com YouTube stüdyosunda AltıYedi programına konuk olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ODAP Kurucu Direktörü Dr. Ali Semin, Irak'ın tarihsel süreci ve Türkmenlerin bu süreçteki rolü hakkında açıklamalarda bulundu. Semin, Irak'ın kuruluşundan bu yana monarşi ile yönetildiğini ve 1936 yılında Orta Doğu'nun ilk askeri darbesinin bu ülkede gerçekleştiğini belirtti. Semin'e göre, bu darbenin ardından Irak'ta darbeler sıklaşmış ve 1958'de General Abdülkerim Kasım liderliğinde gerçekleşen büyük bir darbe ile Irak monarşiden cumhuriyete geçiş yapmıştır.

"TÜRKMENLER IRAK'IN KURUCU UNSURU OLMASINA RAĞMEN DEVLETE KARŞI GELMEDİLER"

Dr. Semin, Orta Doğu'daki darbelerin genellikle yönetim değişiklikleriyle sonuçlandığını vurgulayarak, "1958'den sonra cumhuriyet oldu ve günümüze kadar baktığımızda hep böyle darbeler oldu, çatışmalar oldu" dedi. Ancak bu süreçte Irak'taki Türkmenlerin, devlete karşı hiçbir zaman silahlı bir isyan gerçekleştirmediğini ifade eden Semin, "Türkmenler, Irak'ta kurucu unsur olmalarına rağmen bugüne kadar devlete karşı silahlı bir güç ya da isyan yapmadılar" diye ekledi.

Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

"TÜRKMENLER TARİH BOYUNCA DIŞLANDI, AMA DEVLETE SADIK KALDILAR"

Dr. Semin, Irak'ta 1959 Katliamı'ndan sonra Türkmenlere karşı sürekli bir dışlanma politikası izlendiğini ve buna rağmen Türkmenlerin devlete bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Semin, "Dünyada hiçbir devlet, bu kadar bir kesimi dışlamasına rağmen o kesim halen devleti korumak için çaba harcamaya devam etmemiştir. Bana göre bunu yapan bir tek Türkmenler vardır," ifadelerini kullandı.

Dr. Ali Semin: Irak'taki Türkmenler, dışlandıkları halde devlete sadık kaldı

"SİLAHLI GÜCÜNÜZ YOKSA SÖZ SAHİBİ OLAMIYORSUNUZ"

Dr. Ali Semin, Irak'taki Türkmenlerin diğer grupların aksine hiçbir zaman devlete karşı gelmediklerini ve silahlı bir isyana kalkışmadıklarını belirterek, "Ortadoğu sisteminde eğer silahlı gücünüz yoksa, siyasi gücünüz ve kültürünüz ne olursa olsun söz sahibi olamıyorsunuz" dedi. Türkmenlerin tüm bu zorluklara rağmen Irak devleti için sadakatle mücadele ettiklerini ve devleti korumak adına büyük fedakârlıklar yaptıklarını ifade eden Semin, "Dünyada başka bir örneği yok; bu kadar dışlanmasına rağmen devlete bağlı kalan tek topluluk Türkmenlerdir" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İstanbul Gelişim Üniversitesi Orta Doğu YouTube Dünya Irak Orta Doğu Politika Dünya Haberler

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