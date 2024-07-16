Donetsk'te 67 sivil tahliye edildi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Donetsk'te savaş bölgesinden aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 67 sivilin tahliye edildiğini duyurdu. Servis, tahliye anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Donetsk'teki çatışma bölgesinden 1'i çocuk, 4'ü yaralı ve 4'ü hareket edemeyen kişiler olmak üzere 67 sivilin tahliye edildiği belirtildi. Tahliyelerin Toretsk ve Pokrovsk bölgelerinden olduğu aktarıldı.