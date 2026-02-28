Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Küba ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Küba'nın ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu savunan Trump, "Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz." dedi.

"PARALARI YOK, PETROLLERİ YOK"

Trump, Teksas'a yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılırken Küba'nın içinde bulunduğu ekonomik tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu. "Paraları yok, petrolleri yok, yiyecekleri yok. Ve şu anda gerçekten büyük sıkıntı içinde olan bir ülke ve bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyorlar." diyen Trump , Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla "çok üst düzeyde" ilgilendiğini belirterek diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

KÜBA'DAN YALANLAMA

Küba hükümeti ise ABD ile üst düzey görüşmeler yürütüldüğü iddiasını reddetti. Havana yönetimi, Washington ile resmi ve üst düzey bir müzakere süreci bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan, ABD yetkililerinin eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro ile gayri resmi temaslarda bulunabileceğine dair basında yer alan haberler açık şekilde yalanlanmadı.

Trump'ın dostane-"friendly takeover" ifadesi, ABD-Küba ilişkilerinin tarihsel arka planı göz önüne alındığında uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklamaların, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.