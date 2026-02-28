Haberler

Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz

Donald Trump'tan Küba çıkışı: Belki dostane bir şekilde ele geçirebiliriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Küba'ya yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı. Küba'nın yaşadığı derin ekonomik sıkıntılara vurgu yapan Trump, bu durumu değerlendirerek, "Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Küba ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Küba'nın ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu savunan Trump, "Belki de Küba'yı dostane bir şekilde ele geçirebiliriz." dedi.

"PARALARI YOK, PETROLLERİ YOK"

Trump, Teksas'a yapacağı seyahat için Beyaz Saray'dan ayrılırken Küba'nın içinde bulunduğu ekonomik tabloya ilişkin şu değerlendirmede bulundu. "Paraları yok, petrolleri yok, yiyecekleri yok. Ve şu anda gerçekten büyük sıkıntı içinde olan bir ülke ve bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyorlar." diyen Trump , Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konuyla "çok üst düzeyde" ilgilendiğini belirterek diplomatik temasların sürdüğünü ifade etti.

KÜBA'DAN YALANLAMA

Küba hükümeti ise ABD ile üst düzey görüşmeler yürütüldüğü iddiasını reddetti. Havana yönetimi, Washington ile resmi ve üst düzey bir müzakere süreci bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan, ABD yetkililerinin eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro ile gayri resmi temaslarda bulunabileceğine dair basında yer alan haberler açık şekilde yalanlanmadı.

Trump'ın dostane-"friendly takeover" ifadesi, ABD-Küba ilişkilerinin tarihsel arka planı göz önüne alındığında uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Açıklamaların, iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Afganistan'a savaş ilan eden Pakistan'dan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı

Savaşı resmen ilan eden taraftan kritik hamle! Tüm ülkede yasaklandı
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı

Bu işaretler hiç hayra alamet değil! Şimdi de İngiltere...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Eski ABD Başkanı Joe Biden, tarifeli uçakla seyahat etti

Air Force One'dan inmiyordu! Şimdi tarifeli uçakla seyahat ediyor
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncu İbrahim Yıldız hayatını kaybetti

6 aydır yoğun bakımdaydı! Üzerine ağaç devrilen oyuncudan acı haber
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar