Haberler

Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu

Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail saldırılarında vurulan İran'daki okula ilişkin açıklama yaptı. Trump çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump, "Bu İran'ın işi" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki bir kız okuluna düzenlenen ve çok sayıda çocuğun öldüğü saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini iddia etti.
  • ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı askeri saldırılarda İran Sağlık Bakanlığı'na göre 926 kişi hayatını kaybetti.
  • İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Katar, BAE ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki ABD üslerine saldırı düzenledi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef aldığı İran'daki okulda çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük tepki çekti.

TRUMP: İRAN VURDU

Dünya ölen çocuklara ağlarken; ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya ilişkin bir iddia geldi. Trump çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump, "Bu İran'ın işi" dedi.

İNGİLTERE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırılarda kendilerine destek olmadığını söylediği İngiltere için de konuşan Trump, "Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz olan, belkien büyük müttefikimiz olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi ciddi düşünüyormuş. Sorun yok, Başbakan Starmer, artık ihtiyacımız yok ama bunu unutmayacağız. Biz zaten kazandıktan sonra savaşlara katılanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyindeki Minab'da bulunan kız okuluna düzenlenen ABD- İsrail saldırısında aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İran'ın misillemesi ağır oldu! Dört bir yana füzeler düşüyor
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı

6 askerini kaybeden ABD'yi sarsacak iddia İran'dan geldi
Orkun Kökçü'den derbinin ardından zehir zemberek sözler

Hedefinde o isim var: Orkun'dan zehir zemberek sözler
İran: Hiçbir ülke topraklarının saldırı amacıyla kullanılmasına izin veremez

İran'dan açıklama var: Hiçbir ülke...
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
İran'dan Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz

Hamaney'in en güvendiği isimden Azerbaycan'a gözdağı: Karşılık veririz
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor