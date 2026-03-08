Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaş devam ederken; ABD ve İsrail'in saldırılarında hedef aldığı İran'daki okulda çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük tepki çekti.

TRUMP: İRAN VURDU

Dünya ölen çocuklara ağlarken; ABD Başkanı Donald Trump'tan saldırıya ilişkin bir iddia geldi. Trump çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı İran'ın gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump, "Bu İran'ın işi" dedi.

İNGİLTERE'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Saldırılarda kendilerine destek olmadığını söylediği İngiltere için de konuşan Trump, "Bir zamanlar Büyük Müttefikimiz olan, belkien büyük müttefikimiz olan Birleşik Krallık, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi ciddi düşünüyormuş. Sorun yok, Başbakan Starmer, artık ihtiyacımız yok ama bunu unutmayacağız. Biz zaten kazandıktan sonra savaşlara katılanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın güneyindeki Minab'da bulunan kız okuluna düzenlenen ABD- İsrail saldırısında aralarında çok sayıda öğrencinin de olduğu 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.