Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Önümüzdeki günlerde başkanlık yemini ederek koltuğa oturacak olan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

NETANYAHU'YA KÜFÜR EDİLEN VİDEOYU PAYLAŞTI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın videosuna yer verdi. Ancak söz konusu videoda Sachs, Washington'un dış politikaları ve Orta Doğu'daki müdahalelerini eleştirirken İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfür ediyor.

Videoda geçen ifadeler şöyle:

Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor. Netanyahu bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki gücüyle istediğini elde etti. O derin karanlık bir o... çocuğu.