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Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donal Trump'ın sosyal medya uygulaması üzerinden yayınladığı yeni videoda, İsrail Başbakanı Netanyahu için küfürlü ifadeler yer aldı. Videoda Netanyahu için "O karanlık bir o.... çocuğu" denildi.

Önümüzdeki günlerde başkanlık yemini ederek koltuğa oturacak olan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

NETANYAHU'YA KÜFÜR EDİLEN VİDEOYU PAYLAŞTI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın videosuna yer verdi. Ancak söz konusu videoda Sachs, Washington'un dış politikaları ve Orta Doğu'daki müdahalelerini eleştirirken İsrail Başbakanı Netanyahu'ya küfür ediyor.

Videoda geçen ifadeler şöyle:

Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor. Netanyahu bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki gücüyle istediğini elde etti. O derin karanlık bir o... çocuğu.

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bak bu konuda haklısın sarı bibi.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Tek büyük lider Putindir gerisi tras

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Haber YorumlarıVEFA:

Netanyahu; akıllı, zeki, ülkesinin menfaatini en önde tutan bir siyasetçidir. Koca ABD yi bile böyle tasmalı finoya çevirmişse gerisini siz düşünün demek ki İSRAİL ABD nin aklıdır. Onun için de İsrail'le oyun oynamayın, sıkışınca verecek papaz da kalmadı!...

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Haber YorumlarıMGk:

Vefa, Savaş Öztürk ve joketallrme size de demiş oluyor

Yorum Beğen49
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Haber YorumlarıBayram AKINCI:

trump herşeye ayık aslında

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Hayatının hatasından yaptı! Masonlar sana haddini bildirecek :DDDD

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Haber YorumlarıXYZ:

Sonuna kadar katılıyorum

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

O cocugu demek onlar icin sorun teskil etmiyor karşılıklı ederler iki dk sonra unuturlar

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Netenyahu nun ayağını kaydıracaklar arka koltuktan biri gelip netenyahunun yerine oturacak ve ülkelerle ticareti devam edecek suçu netenyahu için kişiseleştirip israil devletini temize çıkaracaklar izleyin ve görün

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Netenyahu Suriye’deki rejimi Türkiye’deki kardeşleriyle beraber ortaklaşa yok etti.

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