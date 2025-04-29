Donald Trump bu kez de Papa Francis'in yerine göz dikti: Papa olmak isterim

21 Nisan 2025 tarihinde 88 yaşında vefat eden Papa Francis'in yerine kimin geleceği merak konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump yine çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

"PAPA OLMAK İSTERİM"

Gazetecilerin karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump "Kimin Papa olmasını istersiniz?" sorusuna gülerek, "Papa olmak isterim. Bir numaralı tercihim ben olurdum" dedi.

AMERİKALI KARDİNAL BURKE'Yİ İŞARET ETTİ

Daha sonra sözlerine devam eden Donald Trump kendisine verdiği destekle hatırlanan Kardinal Burke'yi işaret etti. Hatırlanacağı üzere Burke 2016 yılında ABD başkanlık seçimleri için kampanya sürecinde Donald Trump'a destek vermişti.

Burke, bugüne kadar ABD'li bir Papa olmaması ve Trump'a yaklaşımı nedeniyle ilgi çekmeye devam ederken, bazı kardinaller tarafından fazla kutuplaştırıcı bir isim olarak eleştiriliyor.

PAPA ADAYLARI KİMLER?

Papa Francis'in 21 Nisan 2025'teki vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin yeni liderini belirlemek üzere 7 Mayıs'ta Vatikan'da bir konklav düzenlenecek. Bu süreçte, farklı coğrafyalardan ve ideolojik yaklaşımlardan gelen birçok kardinal Papa adayı olarak öne çıkıyor.



İşte en çok konuşulan isimler:?

1. Pietro Parolin (İtalya)

Vatikan Devlet Sekreteri ve Papa Francis'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Parolin, güçlü diplomatik deneyimi ve merkez sağ çizgisiyle dikkat çekiyor. ?

2. Matteo Zuppi (İtalya)

Bolonya Başpiskoposu ve İtalya Piskoposlar Konferansı Başkanı olan Zuppi, sosyal adalet odaklı yaklaşımı ve barışçıl arabuluculuk çalışmalarıyla tanınıyor. ?

3. Pierbattista Pizzaballa (İtalya)

Kudüs Latin Patriği olan Pizzaballa, Orta Doğu'daki Hristiyan topluluklarla kurduğu diyalog ve Yahudi dünyasıyla ilişkileriyle öne çıkıyor. ?

4. Luis Antonio Tagle (Filipinler)

Asya'nın en etkili kardinali olarak görülen Tagle, Vatikan'daki önemli görevleri ve reformist yaklaşımıyla dikkat çekiyor. ?

5. Péter Erdo (Macaristan)

Budapeşte Başpiskoposu olan Erdo, Avrupa Piskoposluk Konferansları Konseyi'ndeki liderliği ve geleneksel duruşuyla tanınıyor. ?

6. Fridolin Ambongo (Kongo)

Kinşasa Başpiskoposu olan Ambongo, Afrika'nın en etkili dini liderlerinden biri olarak kabul ediliyor ve muhafazakâr görüşleriyle biliniyor. ?

7. Jean-Claude Hollerich (Lüksemburg)

Avrupa Piskoposlar Konferansı Başkanı olan Hollerich, kadınların kilisedeki rolü ve LGBT bireylerin kabulü konularındaki açık fikirli tutumuyla öne çıkıyor. ?

8. Raymond Leo Burke (ABD)

Muhafazakâr çizgisiyle tanınan Burke, Papa Francis'in reformlarına yönelik eleştirileriyle biliniyor.