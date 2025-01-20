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Donald Trump, 47. ABD Başkanı Olarak Yemin Edecek

Donald Trump, 47. ABD Başkanı Olarak Yemin Edecek
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Joe Biden'ın başkanlık görevini devrettiği bugün, Donald Trump ABD'nin 47. başkanı olarak yemin edecek. Biden, Beyaz Saray'da eşiyle son anlarını paylaştı. Törene birçok eski başkan ve üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

(ANKARA) - ABD'de Donald Trump, bugün ülkenin 47'nci başkanı olarak yemin etmeye hazırlanıyor. ABD Başkanlık görevi bugün sona eren Joe Biden da eşi Jill Biden ile son kez Beyaz Saray'da "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" notuyla fotoğraflarını paylaştı.

Donald Trump, bugün ABD'nin 47'inci başkanı olmak için yemin edecek. Yemin törenine Trump'ın aile üyelerinin yanı sıra eski ABD başkanları, onların aile üyeleri ve üst düzey teknoloji yöneticileri de katılacak. ABD Başkanlık görevi bugün sona eren Joe Biden da Beyaz Saray'da son kez eşi Jill Biden ile resmi sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı. Biden paylaşımında, "Yol için bir selfie daha. Seni seviyoruz Amerika" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanlarından Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın törene katılacağı bildirildi. Trump, 2021'deki Biden'ın yemin törenine katılmayarak bu geleneği bozmuştu.

First Lady Jill Biden, eski First Lady Laura Bush ve 2016 seçimlerini Trump'a karşı kaybeden eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da törene katılanlar arasında olacak. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere ve ofisinden yapılan açıklamaya göre, eski First Lady Michelle Obama törende yer almayacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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