Doktor, ''bana saygı göster'' diyen hastayı sedye üzerinde defalarca yumrukladı

Hindistan'da bir hastanede yaşanan şiddet olayı büyük tepki topladı. Kıdemli bir doktor, kendisiyle saygılı konuşulmasını isteyen hastayı, yatağında yatarken defalarca yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerde, hastane yatağında savunmasız halde bulunan hastanın başına art arda sert darbeler indirildiği görülüyor. Kollarını yüzüne siper eden hasta, saldırıyı engellemek için ayaklarıyla doktoru itmeye çalışıyor. O sırada başka bir doktor araya girerek saldırganı güçlükle durduruyor.

Olay, Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Shimla kentindeki Indira Gandhi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, hastanede görevli Kıdemli Asistan Doktor Raghav Narula olduğu açıklandı. Olayın ardından Narula görevden uzaklaştırıldı.

36 yaşındaki Arjun Panwar, nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından doktorlar kendisine bir süre dinlenmesini söyledi ve yatağına yatırıldı. Ancak Panwar'ın iddiasına göre, kısa süre sonra odaya gelen doktor kendisiyle sert ve küçümseyici bir üslupla konuşmaya başladı.

Panwar, doktorun yabancılara karşı kullanıldığında saygısız kabul edilen bir hitap şekliyle kendisine seslendiğini belirterek bundan rahatsız olduğunu dile getirdi. Doktordan daha saygılı konuşmasını istediğinde ise ortam gerildi.

Yaşanan tartışmanın ardından doktorun bir anda kontrolünü kaybederek hastaya saldırdığı öne sürüldü.

Arjun Panwar, yaşadıklarını basına şu sözlerle anlattı:

"Testlerden sonra dinlenmem gerektiği söylendi ve yatağa uzandım. Bir süre sonra Dr. Raghav geldi ve neden burada olduğumu, raporlarımın nerede olduğunu sert bir şekilde sormaya başladı. Bana çok kaba davrandı. Kendisine bu şekilde konuşmasının doğru olmadığını söylediğimde birden sinirlendi ve beni dövmeye başladı."

Saldırı sonrası burnu kanayan Panwar, polise giderek suç duyurusunda bulundu ve doktordan şikâyetçi oldu.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine hastanın yakınları hastane önünde toplanarak protesto düzenledi. Aile üyeleri, doktorun tutuklanmasını talep ederken, yetkililer harekete geçmezse süresiz eylem yapacaklarını açıkladı.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, doktorun geçici olarak görevden alındığı ve olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığı duyuruldu. İlk incelemede doktorun kusurlu bulunduğu belirtildi.

Eyalet Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili rapor isterken, polis ekipleri doktor hakkında resmi soruşturma açtı.

Öte yandan saldırıyla suçlanan doktor, iddiaları kabul etmedi. Doktor, hastanın kendisine önce saygısız davrandığını öne sürerek, olayda kasıtlı bir saldırı niyetinin olmadığını savundu ve savunmasını polise vereceğini söyledi.