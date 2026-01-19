Haberler

Diyarbakır'da Suriye Çatışmalarını Protesto Yürüyüşü Engellendi

Diyarbakır'da Suriye Çatışmalarını Protesto Yürüyüşü Engellendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalar protesto edildi. Binlerce kişi, polis engeline rağmen Batıkent Kavşağı'na doğru yürüyüş yapmak istedi. YPG, SDG ve PKK'nın desteklenmesiyle ilgili sloganlar atılınca polis müdahalede bulundu, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Suriye hükümeti ile SDG arasında süregelen gerilim, 6 Ocak'ta Halep'te sıcak çatışmalara dönüştü.

Diyarbakır'da binlerce kişi Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları protesto etmek için yürüdü.

Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte kalabalık Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'te başlayan ve Fırat'ın doğusunda devam eden çatışmaları protesto etmek için biraraya geldi.

Koşuyolu Parkı, Yaşam Anıtı önünde toplanan binlerce kişinin, Dağkapı Meydanı'na doğru yapmak istedikleri yürüyüş polis tarafından engellendi.

Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG), SDG ve PKK lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar nedeniyle polis sık sık ikazda bulundu.

Bir hafta önce aynı amaçla yapılan yürüyüşe izin verilmiş ve gösteri sorunsuz sona ermişti.

Bu sefer yürüyüşe izin çıkmayınca, binlerce kişi bu karara tepki göstererek Batıkent istikametine doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti milletvekillerinin de olduğu kalabalık, Batıkent Kavşağı'nda polis ablukasına alındı, polis bu sırada biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Suriye hükümeti ile SDG arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ocak'ta Halep ve çevresinde sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Şam ve SDG, 18 Ocak'ta Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta "Toprak bütünlüğü haiz, bir ve bütün Suriye'den yanayız" dedi ve Şam hükümetini "yalnız bırakmayacaklarını" söyledi.

Van'da da Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla 19 Ocak Pazartesi yapılmak istenen protesto yürüyüşüne polis müdahale etti, avukat ve siyasetçilerin de içinde olduğu 50'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da bulunuyor.

DBP ve DEM Parti, 20 Ocak Salı günü Mardin, Siirt, Urfa başta olmak üzere birçok yerde basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirecek.

BBC
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı

Teröristleri hapishaneden saldılar, ordu yeniden harekete geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti

Komşuda kriz! Cumhurbaşkanı istifa etti
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi

Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra resti çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok

Göztepe'ye kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe maçında yok
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı