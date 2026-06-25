Haberler

Zelenskiy: "Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak için 40 günlük etki operasyonunu onayladım"

Zelenskiy: 'Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak için 40 günlük etki operasyonunu onayladım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak için SBU'nun 40 günlük etki operasyonunu onayladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) 40 günlük "etki operasyonunu" onayladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Geçici Başkanı Yevgeni Khmara ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmede, SBU'ya bağlı birimlerin Rusya'ya yönelik orta ve uzun menzilli operasyonlarının değerlendirildiğini aktaran Zelenskiy, son aylarda farklı türlerde insansız hava araçlarının kullanımıyla cephe hattındaki pozisyonların korunmasında SBU'nun yüksek performans sergilediğini vurguladı.

Zelenskiy, bu kapsamda Rusya'ya yönelik muhtemel yeni saldırılara dikkat çekerek, "Saldırgan devleti savaşı sonlandırmaya zorlamak amacıyla SBU'nun 40 günlük etki operasyonunu onayladım" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin diyaloğu güldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı

Olayların ilçesindeki infaz kamerada! Defalarca kafasına sıktı
21 yaşındaki Songül, evinin önünde darbedilip kaçırıldı

21 yaşındaki genç kadın evinin önünde darbedilip kaçırıldı

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Evini satıp 1 kilogram altın alan vatandaşın kaybı çok büyük

Evini satıp 1 kilogram altın aldı, kaybı çok büyük