Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam birliğini koruma çağrısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların birliğini korumaları ve zarar verebilecek söz ve davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Erbaş, İslam'ın güven ve barış dini olduğunu vurgulayarak, Müslümanların saflarını birleştirmeleri ve İslam birliğini korumaları gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerektiğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Suudi Arabistan İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığınca düzenlenen "İletişim ve Bütünleşme" konferansına katılmak üzere geldiği Mekke'de konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İslam'ın güven ve barış dini olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Yüce Allah şöyle buyuruyor, 'Ey iman edenler, hep birden barışa (İslam'a) girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.' Hazreti Peygamber de (s.a.s.) şöyle buyurmuştur, 'Cemaat, birlik rahmettir; tefrika, ayrılık ise azaptır.' Bunun için bütün Müslümanların, saflarını ve söylemlerini birleştirmeleri, İslam birliğini korumaları ve Müslümanların birliğine zarar verebilecek söz ve davranışlardan sakınmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

"İslam şefkat, merhamet, adalet ve müsamaha dinidir"

Konferansın, Müslümanların birliğine, söz ve saflarının birliğine katkı sağlayacağına inandığını belirten Erbaş, konferansa katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hidayet ve huzurun, Kur'an-ı Kerim ve sünnete sımsıkı sarılmakla mümkün olabileceğini vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur, 'Ben size iki şey bıraktım ki, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.' İslam, şefkat, merhamet, adalet ve müsamaha dinidir. Ama ne yazık ki bazı Müslümanlar arasında gözyaşı ve kan görmekteyiz. Bilindiği üzere bu üzücü durum, sahih İslami kaynaklara dayanmayıp, nasların yanlış anlaşılmasından veya tahrif edilmesinden kaynaklanmaktadır. Allah'tan hidayet, muvaffakiyet, doğru anlayış ve dosdoğru yolda sebat diliyoruz."