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DİTİB Mevlana Camisi'nde 23 Nisan Kutlaması

DİTİB Mevlana Camisi'nde 23 Nisan Kutlaması
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Almanya'nın Fürth kentindeki DİTİB Mevlana Camisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklar için düzenlediği etkinliklerle kutladı. Etkinlikte Nasrettin Hoca karakteri canlandırıldı ve çocuklara hediyeler verildi.

Haber: İlhan BABA

(FÜRTH)- Almanya'nın Fürth kentindeki DİTİB Mevlana Camisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için çocukları bir araya getirdi.

Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinin daveti üzerine gerçekleşen etkinlikte, Tahir Karataş tarafından Nasrettin Hoca karakteri canlandırıldı.

Fürth DİTİB Mevlana Camisi Başkanı Refet Avcı, etkinliğe ilişkin, "Amacımız, çocuklarımıza 23 Nisan'ı eğlenceli oyunlarla kutlatmak ve onları çeşitli hediyelerle sevindirmek. Ayrıca Türk-İslam kültürü filozoflarından, büyük bilge ve gülmece ustası, mizah kahramanı Nasrettin Hoca'yı tanıtarak, dini ilahilerle din sevgisini aşılamak" dedi.

Avcı, Din Hizmetleri Ateşesi Necmettin Saydan, Nasrettin Hoca'yı canlandıran Tahir Karataş, etkinlikte görev alan hocalar Seyfettin Çoban ve Ayşe Bektaş'a da teşekkür etti.

Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi, lahmacun ikram edildi.

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Kaynak: ANKA / Dünya
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