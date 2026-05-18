Dışişleri Bakanlığı'ndan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in Saldırısına Kınama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan İsrail müdahalesini kınayarak, uluslararası toplumu ortak ve kararlı bir tutum almaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir. İsrail'in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle iş birliği halinde süreç yakından takip edilmektedir. İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
