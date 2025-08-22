Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Süleymaniye Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Süleymaniye'de yaşanan çatışmalarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı ve gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinde yaşanan çatışmalarla ilgili, "Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz. Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü

Hayırlı olsun! Serdar Dursun Süper Lig'e geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.