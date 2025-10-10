Dışişleri Bakanlığı'ndan Özel Sefer Açıklaması: 18 Türk Vatandaşı Dönecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail'de bulunan diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Özgürlük Filosu'na gerçekleştirilen müdahale sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler. Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor. Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.