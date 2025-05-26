Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını ve provokatif eylemleri kınadı. Açıklamada, bu tür eylemlerin Filistin halkına karşı sürdürülen soykırım ve ilhak politikalarının bir yansıması olduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrailli bir hükümet üyesinin, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz. Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür. Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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