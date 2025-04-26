İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyeler sunuldu ve yaralılara acil şifalar dilendi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.