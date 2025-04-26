Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki Patlama için Taziye Mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, " İran'ın Hürmüzgan vilayetindeki Bender Abbas Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.