Dışişleri Bakanlığı'ndan Graz'daki Silahlı Saldırıya Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Graz'daki Silahlı Saldırıya Taziye Mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Avusturya'nın Graz kentinde bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı ve vatandaşların durumunu takip ettiklerini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avusturya'nın Graz kentinde bulunan bir okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Avusturya'nın Graz şehrindeki bir okulda bugün gerçekleştirilen silahlı saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Saldırı sonucunda yaşamını yitirenler veya yaralananlar arasında vatandaşlarımızın bulunup bulunmadığı hususu Avusturya makamları nezdinde takip edilmektedir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Avusturya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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