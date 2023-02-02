Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan elçilere "Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder" denildi

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Dışişleri kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre büyükelçilere "Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder" denildi.

Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu'nu kapattı. Bu gelişmenin ardından Türkiye harekete geçti. Önce İçişler Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı, sonra Dışişleri Bakanlığı konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

"GÜVENLİK, ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE GÖRE SAĞLANIYOR"

Diplomatik kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre büyükelçilere "Diplomaların güvenliği uluslararası sözleşmelere göre sağlanıyor. Konsolosluk kapatmak terör gündemine hizmet eder" denildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları art arda geçici süre kapanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa'nın ardından son olarak İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacağını duyurmuştu.

BAKAN SOYLU: PSİKOLOJİK HARP YÜRÜTÜLÜYOR

İçişleri Bakanı Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." ifadelerini kullandı.