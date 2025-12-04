Haberler

Bakan Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakan Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak, katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.

