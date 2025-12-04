Bakan Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya