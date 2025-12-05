Bakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.