Bakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya