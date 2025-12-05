Haberler

Bakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı için Avusturya'da bulunduğu sırada Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Avusturya'da Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
