Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü. Bakan Fidan bu görüşme öncesinde Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya